Ronald Escobar, candidato a la Alcaldía de La Paz por el MTS

Un nuevo candidato se suma a la lista de aspirante al sillón edil en La Paz. El Movimiento Tercer Sistema (MTS) proclamó a Ronald Escobar como candidato a la Alcaldía de La Paz para las elecciones municipales del 7 de marzo de 2021.

La decisión fue asumida por consenso en una asamblea que integró a la militancia y las organizaciones que componen el MTS. "Quiero agradecer a todos, que de manera unánime me nominaron en primera instancia, después me respaldaron y, posteriormente, me proclamaron", sostuvo el candidato.

La candidatura de Escobar fue apoyada por comerciantes minoristas, artesanos, choferes del transporte libre y sindicalizado, entre otros.

Escobar es una de las personas de confianza del jefe político nacional, Félix Patzi, y actualmente asume el cargo de presidente departamental del Movimiento Tercer Sistema en La Paz.

La formalización de las candidaturas, junto a su lista de concejales, debe ser completada hasta el lunes 28 de diciembre, según lo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ya amplió el plazo para que todos los partidos puedan completar los requisitos solicitados.