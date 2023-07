Marcos Rodríguez, presidente de Vaca Díez: “ 12 clubes apoyamos la idea de que solo haya un descenso”

La posible anulación de un descenso directo en la División Profesional va tomando fuerza. En esta ocasión, Marcos Rodríguez, presidente de Vaca Díez emitió su postura acerca de este tema y aseguró que 12 clubes apoyan la medida. “Somos 12 clubes los que apoyamos la iniciativa de que solo haya un descenso directo, primero eran 9 pero después se sumaron otros. Ya son más de dos tercios y podríamos tratar esta posibilidad en un congreso de la Federación Boliviana de Fútbol” , aseguró Rodríguez. “La carta que presentamos a la FBF es muy importante porque no da tranquilidad para jugar y no solo estaremos pensando en mantener la categoría”, añadió.

“ Nos adherimos rápido a esta idea porque creemos que es una solución, pero no vimos respuesta de algunos clubes que están en la parte alta de la tabla. Esto significa que cuando ellos necesitan nuestro apoyo estamos ahí, pero cuando nosotros nos vemos necesitados no aparecen”, concluyó.



En tanto, el presidente de la FBF, Fernando Costa, indicó que esta posibilidad podría ser tratada en un congreso siempre y cuando existan dos tercios a favor de la iniciativa.





De momento, Costa no ha emitido otras declaraciones pero aseguró que aún no hay una fecha establecida para el congreso que se llevará a cabo en Cochabamba.