Marcos Rodríguez sobre el descenso de Vaca Díez: “Pasé días sin dormir… pasé días difíciles”

“Pasé días sin dormir… pasé días difíciles , porque era un sueño de un departamento (estar en la División Profesional), ni siquiera es algo que lo haya deseado solo Marcos Rodríguez, era el sueño de mi pueblo que es lo que más me duele, el sentimiento de los niños”, expresó Rodríguez.

“Lo que me deja feliz es que hemos dejado una semilla que de verdad está brotando y va a crecer, pero vamos a volver, vamos a volver probablemente con nuevos dirigentes, con una nueva fórmula del fútbol boliviano. Algunos dirigentes que me están llamando quieren reformar (el fútbol) y que no esté más este señor (Fernando Costa) en el fútbol, como ya hay la jurisprudencia de poder adelantar las elecciones entonces ojalá lo hagamos, ellos puedan tener una visión diferente y nosotros apoyando desde afuera”, agregó el pandino.