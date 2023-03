Reprograman el partido Vaca Díez – Always Ready para el 29 de marzo en Cobija

El partido entre Vaca Díez y Always Ready, reprogramado de la tercera fecha del campeonato todos contra todos de la División Profesional, se jugará el 26 de marzo , informó la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). El cotejo se disputará desde las 15:00 en el estadio Roberto Jordán, de Cobija.

“Por unanimidad de los miembros de la Comisión de Competiciones de la FBF determina reprogramar la fecha 3, Vaca Díez – Always Ready para el 26 de marzo”, dice el comunicado de la FBF.

El partido no se jugó en fechas anteriores por la participación de Always en la Copa Libertadores. El equipo pandino hasta el momento no ha podido ganar un partido en este campeonato. De los tres que jugó, empató uno y perdió dos. Ocupa el puesto 15 en la tabla general.