Rodríguez rompió el silencio y asegura que el audio, por el que fue sancionado de por vida, fue manipulado

Marcos Rodríguez rompió su silencio y lo hizo a través de DIEZ. El expresidente de Vaca Díez fue notificado la noche del sábado de que fue suspendido de por vida por el Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por el caso de amaños de partidos y apuestas, que denunció el propio presidente de la FBF Fernando Costa a fines de agosto.

En aquel entonces se hizo público un audio en el que se escucha a Rodríguez hablar con el árbitro Gaad Flores, quedando de acuerdo en cuántos goles debe haber en el primer tiempo del partido entre Nacional Potosí y Vaca Díez, jugado en agosto en la Villa Imperial, y cuántos también al final del cotejo.

Después de tres meses y medio de cuando estalló el escándalo, Rodríguez recibió su sanción que es de por vida y decidió hablar.

“Es algo que se veía venir. Cuando hay un tribunal que no tiene conocimiento de la norma del país, que no es reconocido por el país, que tiene un jefe que les paga y les ordena lo que tienen que hacer, ya sabíamos lo que iba a pasar. No tienen ninguna prueba real, no tienen absolutamente nada y lo hacen a obediencia. Nosotros tenemos una serie de pruebas, pusimos un incidente una vez conocido que iban a salir las sanciones que podían ser a favor o en contra, pero ya sabíamos que lo iban a hacer, y saltaron todo y violaron todo lo que es la norma deportiva, han violado absolutamente todo”, dijo Rodríguez.

Los miembros del TDD de la FBF son paraguayos y Marcos Rodríguez arremetió con todo contra ellos y contra el presidente de la FBF Fernando Costa.

“Están sujetos (los miembros del TDD) a una persona que es el señor (Fernando) Costa, porque el señor Costa cree que es dueño del universo, pero seguramente más adelante con la apelación que hagamos vamos a llegar a una instancia que corresponda para salvar absolutamente a todos, porque esto es un absoluto engaño a la población queriendo lavar una imagen de alguien que no tiene el mínimo conocimiento de lo que es fútbol y me refiero a Fernando Costa.

Además de la sanción de por vida a Rodríguez, el TDD también sancionó a los tres jugadores de Vaca Díez: Franz Parada y Joel Ezequiel Fernández recibieron dos años de castigo, mientras que Mizael Pinto, fue suspendido por un año.

Rodríguez anunció a través de DIEZ que se apelarán las cuatro sanciones.

“Vamos a hacer la apelación de todos, especialmente de los jugadores. Están implicando a gente mucho más inocente, yo nunca he salido a decir absolutamente nada, pero niego totalmente la relación de los hechos que fueron manipulados. Imagínense involucrar a jugadores que son totalmente inocentes y que no tienen nada que ver, no tienen una prueba contra ellos, será que son tan genios estos paraguayos (los miembros del TDD) para tomar esta decisión al mandato de alguien que es el presidente de la FBF. No sé si ellos son peritos o no sé qué para hacer que ese audio sea prueba plena, pero eso lo vamos a ver en apelaciones para demostrar la inocencia de todos”, agregó el pandino.

Marcos Rodríguez dejó en claro que es su voz la que se escucha en el audio que circuló, en el que supuestamente habla de amañar un partido con el árbitro Gaad Flores, pero aseguró que fue manipulado.

“Fue totalmente manipulado (el audio). Hay algunas cosas que son reales, pero nadie sabe cuál es el contexto. Es tanto así que el mismo árbitro lo dijo, nunca se llegó a concretar nada, nunca hubo dinero, porque nunca hubo nada, porque él sabe que es lo que se dijo. Me mando un audio para decirme que lo habían obligado para que diga y me haga eso, pero involucran también al arquero de Nacional Potosí (Saidt Mustafá), alguien a quien yo nunca en vi en mi vida no, sé quién es, tengo su teléfono, nunca charle con él ni personalmente ni de ninguna manera”, enfatizó Rodríguez.

El expresidente de Vaca Díez considera que el escándalo de amaño de partidos, apuestas y corrupción en el fútbol nacional tiene otro trasfondo.

