La 'U' de Vinto y San Antonio, cómo no admirar a los finalistas de esta tarde

Pero, además, los dos vienen de eliminar a los dos equipos -hoy por hoy- más importantes del país y dejando buena sensación. La 'U' de Vinto sacó a The Strongest en semifinales (perdió en la ida, le ganó en la vuelta y lo eliminó por penales) y San Antonio hizo lo propio con Bolívar , pero en cuartos de final (le ganó en la ida 1-0 y empató en la vuelta 1-1). Cómo no admirar a los dos finalistas.

Son equipos sólidos, más de obreros que de figuras y mantienen un nivel estable ya sea de local como de visitante. No tienen mucha hinchada en sus ciudades pero eso no amilana el deseo que tienen por lograr su primera gran conquista . Tommy Tobar y Maximiliano Núñez son la carta de referencia en ofensiva en los de Vinto, y Daniel 'Passira' junto a Felipe Passadore, lo son en el equipo de Thiago Leitao.

Tienen planillas bajas; según información de EL DEBER Sports, la 'U' de Vinto suma $us 80.000 y San Antonio, 70.000. Entre los dos hacen mucho menos que la de los clubes considerados grandes como Bolívar y The Strongest, o de Blooming y Oriente Petrolero que ni siquiera lograron instalarse en los cuartos de final. Ese es un plus que tienen los dos finalistas, porque sorprendieron más por el nivel.