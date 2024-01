Adrián, Tavares y Echeverría reforzarán a Wilstermann

Wilstermann no deja de mover el mercado de pases. En esta oportunidad el rojo cochabambino anunció la incorporación de tres nuevos jugadores.



Se trata de Sergio Adrián, Jefferson Tavares y Santiago Echeverría, todos con amplio recorrido en el fútbol nacional.



Adrián, se desempeña como volante mixto y vivió sus mejores año en Always Ready, luego pasó por Atlético Palmaflor y terminó perdiendo protagonismo debido a la crisis que atravesó el equipo del trópico.



Tavares, es un hombre gol que conoce el fútbol boliviano. Juega como nueve de área y militó la pasada temporada en el Sahnghai Jiading de la primera división de China. Además, en el país vistió la camiseta de Destroyers, Palmaflor, Royal Pari y Blooming.



Finalmente, Santiago Echeverría retorna al aviador tras su paso por Guabirá. El defensor central no tuvo un buen año en Montero, pero espera retomar su nivel en el equipo donde supo ser pieza clave y capitán.



Estas incorporaciones se suman a las de Widen Saucedo, Marvin Bejarano y Gonzalo Castillo. Además, de las renovaciones de Rudy Cardozo y Cristian Esparza.