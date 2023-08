Andrés Costa, presidente de Always Ready: “Vamos a iniciar un proceso contra el presidente de Wilstermann”

Always Ready y Wilstermann no se dan tregua. En esta oportunidad el presidente del equipo alteño, Andrés Costa, aseguró que iniciará un proceso deportivo contra el titular del conjunto cochabambino, Omar Mustafá.



Costa considera que Mustafá ha sido responsable de incitar violencia en el partido que ambos equipos disputaron el pasado domingo.



Una vez finalizado el encuentro, los hinchas de Wilstermann tuvieron un comportamiento inadecuado en las tribunas, lo que provocó la reacción de la policía que terminó gasificando, producto de ello varios jugadores de Always resultaron afectados.