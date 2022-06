Arquero Arnaldo Giménez vuelve a Wilstermann

Escucha esta nota aquí

El arquero paraguayo naturalizado boliviano Arnaldo Giménez volverá a jugar en Wilstermann, club con el que fue campeón en 2018.



Giménez, de 35 años, estuvo en el club aviador entre 2018 y 2021. A principio de año fichó en Always Ready, siendo uno de los refuerzos del equipo alteño para jugar la Copa Libertadosres, sin embargo, tras la mala campaña en este torneo de la Conmebol y diferencias con el presidente del club, Andrés Costa, optó por rescindir para volver al representativo cochabambino, que dirige Álvaro Peña.

“Siempre se dice que el mejor viaje es el retorno a casa. Estoy contento de volver al club y pedo disculpas a la hinchada que está molesto conmigo por haberme ido a comienzo de año. Me equivoqué, pero lo hice por la dirigencia que había antes. Hoy hay nuevos directivos a quienes agradezco como también al profesor Álvaro (Peña). He retirado la demanda contra el club y he resignado dinero para volver a jugar en Wilstermann”, dijo el experimentado portero.

Wilstermann debutará en el torneo Clausura el sábado 26 de junio ante Palmaflor (15:00).

Villarroel interesa a Aucas de Ecuador

Se conoció este martes que Deportivo Aucas está interesado en fichar al volante Moisés Villarroel que tiene contrato vigente con Wilsrtermann.

El venezolano César Farías es el entrenador del Aucas. El ex DT de la selección nacional fue el que pidió al mediocampista cruceño, que hace gestiones ante el club aviador para poder jugar en el fútbol ecuatoriano.





