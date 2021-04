Diego Cagna es el nuevo director técnico de Wilstermann

Escucha esta nota aquí

La dirigencia de Wilstermann se decidió por Diego Cagna para que sea el nuevo director técnico del primer plantel, en lugar de Mauricio Soria, quien dejó el cargo el domingo, tras la derrota ante Independiente Petrolero de Sucre.

“Nos decidimos por Diego Cagna, porque como líder es un emblema y es una gran persona. Tuvimos la posibilidad de hablar con él, de sus sueños, de sus ganas", dijo el presidente del club aviador, Gróver Vargas.

Cagna, de 51 años, no dirige desde 2019 y si bien como jugador tuvo una carrera exitosa, como entrenador no pudo conseguir grandes logros. Dirigió a Tigre, Colo Colo, Newell's Old Boys, Estudiantes, San Martín de Tucumán, Atlético Bucaramanga e Instituto Atlético Central Córdoba.

"Hemos preguntado en Argentina el perfil qué nos pueda sumar, creemos que es la mejor decisión. Hablamos con él, sabemos lo que ha pasado, sabemos cómo viene, vimos los pros y los contras, como lo hicimos con otros técnicos", manifestó Vargas.

Cagna debe llegar la noche de este jueves a Cochabamba y asumirá la conducción técnica del equipo el día viernes. Su debut será el domingo cuando Wilstermann rivalice ante Palmaflor, a partir de las 15 horas.

El acuerdo inicial es que firme contrato hasta diciembre de este año con la posibilidad de prolongarlo dependiendo de los resultados que pueda conseguir Wilstermann esta temporada.

El equipo trabaja con Marco Antonio Sandy, que es el entrenador de la reserva y dirigirá este jueves en el partido contra Bolívar por la Copa Sudamericana.

