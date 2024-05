El delantero Ariel Nahuelpan se marcha de Wilstermann

"Es difícil explicar las sensaciones encontradas con las que me toca despedirme, ya que he pasado situaciones no del todo agradables, pero voy a quedarme con lo mejor. Hoy se cumple un año de mi llegada al club, he sentido el cariño en todo momento de esa hinchada tan pasional y eso me lo llevo en el corazón para siempre”, publicó el goleador.