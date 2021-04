El presidente de Wilstermann da espaldarazo a Soria

Escucha esta nota aquí

La incertidumbre sobre la continuidad de Mauricio Soria en Wilstermann terminó, al menos, por el momento. El presidente del club, Gróver Vargas, aseguró que respalda al profesional y pide paciencia a los hinchas. Su equipo se clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras eliminar a Palmaflor.

“Yo soy de respaldar, no de cambiar. Me banco a los técnicos. Sí, es verdad que aún hay que mejorar más, pero acá la familia es la que gana, el equipo. No los dirigentes ni el cuerpo técnico”, aseguró Vargas a los medios cochabambinos y que fue reflejado por Los Tiempos.

En el torneo local, el aviador es undécimo en la tabla, con tres puntos. Solo ganó el segundo partido del torneo boliviano, pero que correspondía a la segunda fecha, fue frente a Real Santa Cruz (0-2). Antes, perdió con Nacional Potosí (1-2) y luego cayó frente a Oriente Petrolero por (4-2).

“Les digo la verdad, debemos pensar en grande, voy a hablar con el cuerpo técnico y vamos a tratar de seguir mejorando el equipo. Nos falta paciencia querida hinchada”, concluyó el dirigente.