José Alfredo Castillo, nuevo jugador de Wilstermann

Una de las caras nuevas que presenta Wilstermann es la de José Alfredo Castillo. El delantero, de 39 años, se encuentra en Cochabamba y defenderá los colores del cuadro aviador con la venia del director técnico Álvaro Peña.

El ‘Pícaro’ jugó el primer semestre del año en Real Santa Cruz y ahora se alista para marcar goles con una nueva camiseta.

“Antes no se pudo concretar lo de jugar en Wilstermann, ahora se da por la llegada de Álvaro Peña, él me dio la confianza y no lo dude dos veces para vestir los colores de Wilstermann”, dijo Castillo a periodistas en la ciudad del valle.

Su acuerdo es por una temporada y aclaró que no está a prueba en el equipo aviador como se mencionó en algunos medios y en las redes sociales.

“A mi edad ya no estoy para pruebas, a veces las noticias que salen ofenden un poco, sobre todo a la familia. El acuerdo es por un año, la dirigencia me abrió las puertas y el técnico también”, agregó el goleador.

José Alfredo Castillo coincide nuevamente en un mismo equipo con su sobrino Rodrigo Vargas Castillo. Antes ya tuvieron la oportunidad de defender la camiseta de Oriente Petrolero.

“La situación hace que se haya la posibilidad de estar juntos nuevamente, aunque él se está recuperando de una lesión y ojalá que pronto esté bien”, expresó el ‘Pícaro’.

Castillo aseguró que en la parte física se encuentra en buenas condiciones porque venía entrenándose en el equipo albo cruceño. “Estoy bien, estábamos haciendo la pretemporada en Real Santa Cruz, pero las cosas no se dieron y ahora se me da la oportunidad de venir acá donde pienso tener más minutos”, subrayó.

