Mauricio Soria: “Si tengo que irme, me voy, no hay problema”

En cuestión de horas la dirigencia de Wilstermann definirá si continúa brindando su respaldo a Mauricio Soria o decide poner fin al ciclo del entrenador. Mientras tanto, el aludido ofreció una conferencia de prensa en Cochabamba en la que expresó que no tiene problemas para marcharse si así lo decide el club.

“Si tengo que irme, me voy, no hay problema, pero creo que aquí el directorio y los jugadores creen en el proyecto, creen en la forma en la que nosotros trabajamos. Nos están faltando los resultados”, expresó Soria.

La derrota del aviador en la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Ceará de Brasil (3-1) incrementó el disgusto de la parcialidad roja porque además de ese revés, Wilstermann cumple una floja campaña en el torneo de la División Profesional donde marcha en penúltimo lugar.

“De mi parte, no hay problema de seguir o no seguir en el plantel. Algunos dicen que quiero quedarme en Wilstermann por la plata; quiero decir que no tengo ninguna cláusula de 400.000 dólares, como algunos amigos suyos (refiriéndose a los periodistas). No tengo ninguna cláusula por la cual no pueda marcharme; cobraré hasta el día que esté trabajando y listo”, dijo Soria.

Al cochabambino se lo notó molestó con los comunicadores a quienes dijo que tergiversan la información y tienen una supuesta animadversión contra él y le hacen daño al plantel de jugadores.

“Si me permiten trabajar, voy a sacar adelante a este equipo, porque tengo la capacidad, pero necesito tiempo. Y si no quieren, los directivos pueden tomar la decisión que consideren conveniente”, enfatizó Soria.

Wisltermann debe visitar este domingo a Independiente Petrolero. El encuentro por la quinta fecha de la División Profesional se jugará en el estadio Patria de Sucre, desde las 19:30.

