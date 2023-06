Miguel Bianconi se despidió de Wilstermann

Miguel Bianconi no va más en Wilstermann . Este miércoles concluyó el vínculo contractual entre el jugador brasileño y la institución ‘Aviadora’, a pesar del buen presente del atacante, la dirigencia decidió no renovarle.

“Gracias por hacerme un aviador! Me siento muy orgulloso de haber llevado esta camiseta tan grande. Gracias a a todos por los mensajes y el cariño que me han dado en estos días, nunca olvidare lo bonito que es jugar en el Capriles lleno de gente. Dios, gracias por estar conmigo todos estos días en Bolivia, la gloria es para ti”, manifestó el ex delantero de Wilstermann en sus redes redes sociales.