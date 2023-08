Omar Mustafá, presidente de Wilstermann: “Si Marcelo Suárez juega, impugnaremos”

Este domingo se disputará un partido de máxima tensión en Cochabamba. Wilstermann deberá recibir a Always Ready en el estadio Félix Capriles a partir de las 19:30 por la fecha 22 de la liga. El choque entre ‘Aviadores’ y ‘Millonarios’ siempre acostumbra a tener pica y en esta oportunidad no será la excepción. Always anunció que el defensor ex Wilstermann, Marcelo Suárez, será tomado en cuenta para este encuentro ya que fue habilitado y registrado en sistema COMET.

Sin embargo, el presidente del ‘Rojo’ cochabambino, Omar Mustafa, expresó su molestia ante la habilitación de Suárez y aseguró que impugnará el partido en caso el futbolista juegue.



“De ninguna manera podría jugar, si participa en el partido vamos a impugnar. Incluso, nos iremos hasta el TAS porque la verdad esto no puede suceder en el fútbol boliviano, es un circo. No hay seriedad por parte del TRD”, afirmó Mustafá.



“En las tratativas que tuvimos, quisimos hacer lo mismo con el Club Bolívar y nos dijeron que la habilitación era algo imposible e ilegal. No puede ser que para algunos sea imposible y para otros con la facilidad del caso se puedan hacer las habilitaciones que le dé la gana”, añadió el directivo.



Finalmente, Mustafá pidió a su hinchada comportarse de buena manera para evitar posibles sanciones.



“Como wilstermanistas debemos tener un comportamiento ejemplar para demostrar que no vamos a caer en las provocaciones de ellos (Always Ready)”, concluyó.