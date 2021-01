¿Polémica terminada? Soria trabajará ‘de la mano’ con la quiromasajista en Wilstermann

Escucha esta nota aquí

“Se ha dispuesto que la masajista permanezca en sus funciones, su condición de mujer no incide en su profesión”, fue la frase que lanzó a DIEZ el director jurídico de Wilstermann, Cayo Salinas, para confirmar que Betzabé Ibañez continúa siendo la quiromasajista del primer plantel. Hace unos días el director técnico Mauricio Soria le había informado a la profesional que no la quería cerca, ya que no trabaja con mujeres.

Salinas aseguró que el presidente del club, Gróver Vargas, le comunicó personalmente a Soria, este miércoles, que Ibáñez seguirá trabajando, como lo hace desde hace cinco años. “Lo único que tiene que hacer Soria es acatar nuestras determinaciones porque es personal del club”, enfatizó el jurista.

Según Salinas, Soria fue “receptivo” y entendió la situación. “Nosotros somos respetuosos del derecho al trabajo que tiene Betzabé y no por su condición de mujer, sino como profesional”, agregó.

En 2019, Soria tuvo una similar actitud con la exnutricionista de Oriente Petrolero (en su momento pidió no ser identificada). La marginaba en las jornadas laborales y después de un partido en el estadio Tahuichi se molestó cuando esta cumplió la orden que le dio de avisarle si había más de seis medios de comunicación a la espera de sus declaraciones. “No ingrese al vestuario (estaba en la entrada), las mujeres son mufa (que traen mala suerte) en el fútbol”, le dijo. La profesional solo se apartó del lugar.

Salinas aseguró que desconocía este caso –no se hizo público-, pero que más allá de que Soria tuviera una cábala o algún tipo de preferencia, “él está sometido a las normas del club, como el resto de los trabajadores”.

Ibáñez ya había dejado el caso en las manos de su abogado Jaime Trigo, que había anunciado iniciar acciones legales por discriminación y porque se le estaba violentando y vulnerando sus derechos al trabajo y su estabilidad. “Ella no tiene ninguna falta, ninguna denuncia, no tiene incumplimientos ni retrasos al trabajo durante estos cinco años que está en la institución”, aseguró a Los Tiempos de Cochabamba.

Otro antecedente

En 2013, Soria –dirigía a Real Potosí- mandó a “lavar platos y ollas” a la entrenadora interina de Sport Boys, Hilda Ordóñez, en medio de una discusión en la cancha.

En Bolivia, el número de mujeres que se desenvuelven en diferentes funciones en los clubes va en aumento. Los ejemplos son las nutricionistas de Oriente Petrolero y Bolívar, Andrea Buceta y Ximena Pedraza, respectivamente. Mientras que Joselin Alba es la médica de Palmaflor y Letty Pérez se desenvuelve como encargada de Comunicación Institucional del club refinero.

Un dato no menor es que The Strongest es presidido por María Inés Quispe Vda. de Salinas, Independiente por Jenny Montaño y Real Tomayapo por Danitza Soliz. Tres clubes que tienen equipo en la División Profesional.