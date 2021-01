Quiromasajista se va de Wilstermann, pedirá el pago de sus beneficios y disculpas de Soria

Escucha esta nota aquí

“No queremos que esto se dilate más, Betzabé (Ibáñez) está muy afectada sicológicamente”, indicó a DIEZ el abogado de la quiromasajista de Wilstermann, Jaime Trigo Orellana, minutos antes de acercarse al club para llegar a un acuerdo sobre el pago de los beneficios sociales de su cliente, que decidió dar un paso al costado. Hace dos días, acusó al DT por discriminación.

“Ella ha decido ya no volver al club. Hoy día me voy a dirigir a las oficinas del club Wilstermann para llegar a un acuerdo sobre sus beneficios. De acuerdo a eso, vamos a ver cómo vamos a actuar”, agregó el jurista, mientras se dirigía al complejo aviador.

Hasta el momento, Ibáñez no ha iniciado ninguna acción legal en contra del club ni de Soria. Según el jurista, su defendida desea que le cumplan con su liquidación que le corresponde por ley y las disculpas de Soria.

El martes, Trigo había denunciado a Los Tiempos que: “El señor Mauricio Soria, que es el director técnico de Wilstermann, le dijo que no la quiere cerca de él, no la quiere en el entorno, en su entrenamiento; es más, personalmente le ha dicho: ‘Yo no quiero trabajar con mujeres’”.

Un día después, Soria le dijo a Deporte Total que su único pedido fue la reubicación de un par de profesionales, ya que a mayor cantidad de personas aumenta el riesgo de contagio del coronavirus.

“No es como dicen, que es por tratarse de una mujer que hicimos eso. Allí salen versiones con gente que quiere hacer daño a nuestro trabajo y eso no lo vamos a permitir. Tengo a mi mamá que está viva, tengo mi esposa, mi hija, tengo hermanas, tengo nietas, estoy contento de compartir con las mujeres”, dijo el técnico.

Trigo aseguró que no opinará al respecto, ya que Soria tiene derecho a declarar lo que vea conveniente. “Si se llega a un proceso, los profesionales determinarán si mi cliente está afectada por alguna agresión verbal”, concluyó.