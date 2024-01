Saucedo, Bejarano y Castillo, nuevos jugadores de Wilstermann

La otra contratación es el uruguayo Gonzalo Castillo, que el año pasado defendió los colores de The Strongest. Tiene 33 años y será su segundo equipo en Bolivia.

Wilstermann no solo contrata nuevos jugadores, también viene renovando contrato con algunos jugadores que ya fueron parte del plantel la temporada pasada, el caso del argentino Cristian Gabriel Esparza y el nacional Rudy Cardozo, que ya firmaron sus respectivos nuevos contratos.