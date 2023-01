Serginho se despidió de Wilstermann: "Me deben más de un año de sueldo, en un determinado momento tendré que cobrar"

"Infelizmente no puedo más, me deben más de un año de sueldo , en un determinado momento tendré que cobrar (...) no me dejaron cumplir un sueño, quería terminar mi carrera en el Capriles pero jugaron con todo y todos", reclamó el brasileño.

El ahora ex jugador del rojo también mencionó el dolor y molestia que le causa ver al club así: "Me duele irme, me duele ver que hicieron con el club, yo soy un hincha más. Resigné muchas cosas por estar acá y no es justo que estas personas hagan lo que están haciendo con el equipo, la hinchada no merece eso".