“Una campaña como esta es difícil de repetir”, afirma Cristian Díaz

Wilstermann dio el primer golpe en la semifinal de ida de la Copa División Profesional tras vencer a Royal Pari por 2-0.



El cuadro que dirige Cristian Díaz logró una importante ventaja de cara a la revancha, que se disputará este jueves a las 20:30 en Santa Cruz.



Una vez finalizado el encuentro en el Félix Capriles, Díaz, mantuvo un contacto con el el programa “Laboratorio Fútbol” y destacó el rendimiento de sus jugadores a lo largo de la temporada.



“Creo que lo de los jugadores de Wilstermann es brillante. Para este partido no teníamos a Amaral, tampoco a Nahuelpán, y teníamos en una pierna a Cardozo y Robson, a pesar de ello el equipo nunca desentonó”.



“Una campaña como esta es difícil de repetir. Resaltó el trabajo de mis futbolistas que están haciendo algo que a lo largo del tiempo se reconocerá”, añadió.



Finalmente, reconoció que él se hace cargo cuando su equipo juega mal, aunque le gusta que reconozcan el esfuerzo de sus cuando suman de a tres puntos.



“Yo me hago cargo cuando el equipo juega mal, pero también me gusta que resalten lo que hacen los futbolistas cuando juegan cada 48 horas y ganan”.



El cuadro cochabambino navegó durante mucho tiempo por aguas turbulentas, arrancó el año con -6 puntos en la tabla. Sin embargo, logró reponerse, firmó una campaña estupenda y ahora va en busca de una premio internacional.