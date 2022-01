Wilstermann comenzará su pretemporada el 10 de enero

Escucha esta nota aquí

Wilstermann confirmó que el inicio de su pretemporada será el próximo 10 de enero en su sede deportiva de la laguna Alalay en las afueras de Cochabamba. ​

El equipo cochabambino, que tendrá como entrenador al chileno Miguel Ponce, solo anunció siete fichajes para encarar este año el campeonato de la División Profesional, la Copa Sudamericana y la Copa Bolivia.

Ellos son el delantero César Menacho (ex Bolívar), el lateral Francisco Rodríguez (ex Oriente Petrolero), el defensor brasileño Robson dos Santos (ex Palmaflor), el volante Cristian Machado (ex Always Ready), el delantero Javier Sanguinetti (ex Always Ready), el volante Raúl Castro (ex The Strongest) y el arquero colombiano José Escobar (ex Once Caldas de Colombia).

La base se mantiene

La base del plantel del año pasado continuará con Moisés Villarroel, Ramiro Ballivián, Santiago Echeverría, Carlos Añez, Rodrigo Vargas, Cristian Chávez, Serginho, Humberto Osorio, Maximiliano Ortiz, Edson Pérez, José Luis Vargas, Adriel Fernández, Luis Rodríguez y José Herrera, entre otros.

Este lunes podría darse el fichaje del volante argentino Diego Buonanotte que juega en el fútbol chileno.

Lea también Aurora Cousillas, Maidana, Quiroga, Blanco y Alcocer refuerzan Aurora El equipo celeste de Cochabamba incorporó a cinco nuevos jugadores y renovó con ocho que formaron el plantel del año pasado.

​