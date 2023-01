Wilstermann despediría a "ocho o nueve jugadores" más

Wilstermann no tiene paz. El rojo aviador sufre y se encuentra en terapia intensiva. La semana estuvo cargada con eventos completamente inusuales, iniciando con las protestas y pedidos de renuncia de hinchas para el presidente, el mismo Gary Soria y su discusión con un periodista local, además de la presencia de más de cuatro guardaespaldas.

Desde ese episodio, Wilstermann fue noticia siempre. Primero 'limpiaron' a cuatro jugadores. 'Pipo' Giménez, Miguel Bianconi, Francisco Rodríguez y Robson Dos Santos fueron dados de baja en el club, y estos hicieron pública su queja y mencionaron estar molestos con el DT, Andrés Marinangeli, por no darles apoyo y 'aliarse' con la dirigencia. A estos se sumó Serginho, quien se despidió del club, aclarando que no irá a jugar a Aurora, clásico rival del rojo.

"En el fútbol, el que te pone te saca. En el caso de Gary Soria, lo ha puesto el socio y ha sido elegido con el aval de la Federación, entonces veo difícil que deje de ser el presidente (...) Al presidente no lo van a sacar con cohetes ni con amenazas. La institucionalidad no se puede quebrantar. (...) Soria no va a renunciar", comentó en el programa El Alargue.