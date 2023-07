Wilstermann: Marcelo Suárez no da señales de vida

No aparece. Marcelo Suárez no se ha reportado y todo indica a que su relación con Wilstermann llegará a su fin en las próximas horas.



Ya son casi dos semanas desde la ultima vez que el defensor estuvo presente en la concentración del conjunto cochabambino.



Precisamente fue el 30 de junio en la derrota del ‘Rojo’ en Santa Cruz ante Royal Pari por la Copa Tigo.



Desde entonces el jugador tenía todo listo para fichar por Bolívar, sin embargo, a último momento la negociación se derrumbó y no se dió su arribo a La Paz.



Tras este episodio, Suárez fue claro y aseguró que no quería continuar Wilstermann.



Por su parte, Omar Mustafa, presidente del ‘Aviador’ afirmó que hasta la fecha no ha tenido ningún contacto con el jugador.



“Estamos viendo qué solución darle. Esperamos llegar a un acuerdo bueno con el jugador. Son más de 10 días sin trabajar, pero si él quiere, se puede ver qué se puede hacer. A nadie se le puede obligar a estar en un lugar que no quiera. Yo no hablé (con él). Yo creo que ya en estos días se va a tomar cartas en el asunto a través de la parte legal”, indicó Mustafa.