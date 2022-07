Ahorra tiempo dinero y esfuerzo en la cocina

Una vez hecho esto, lo siguiente será hacer las compras de preferencia en un mercado, al menos si es para frutas o verduras. Lo ideal es comprar más cantidad de alimentos duraderos, como hortalizas, granos, semillas, papas, etc. Las frutas, por ejemplo, suelen podrirse con más facilidad, pero muchas de ellas son fáciles de congelar, así podrás tenerlas a mano para un smoothie, batido o merienda en cuestión de minutos. ¿Tus verduras se pusieron feas? No te preocupes, siempre y cuando no estén totalmente podridas, aún puedes usarlas para hacer guisos, sopas, salsas o cualquier preparación que implique fuego.