'Choconesa' la torta de chocolate con mayonesa

No suena apetecible, pero, ¿sabías que se puede hacer un pastel de chocolate usando mayonesa? Si lo piensas bien, esta no es más que una emulsión de huevo y aceite con un poco de sal y limón. Y, precisamente, el huevo y el aceite son dos ingredientes básicos en cualquier torta, así que no te extrañes de la nueva tendencia de sustituir estos componentes por mayonesa



La semana pasada compartimos la noticia de una torta que lleva mayonesa entre sus ingredientes y, aquí está la receta completa. ¡Solo sigue los pasos al pie de la letra y disfruta!

Ingredientes

•2 tazas de harina

•⅔ taza de cocoa sin azúcar

•1 ¼ cucharadita de bicarbonato

•¼ cucharadita de polvo de hornear

•3 huevos

•1 ⅔ tazas de azúcar

•1 cucharadita de extracto de vainilla

•1 taza de mayonesa

•1 ⅓ taza de agua

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C. Engrasar y enharinar dos moldes de pastel redondos de unos 30 cm de diámetro. En un bol mediano, mezclar la harina, el cacao, el bicarbonato y el polvo de hornear y reservar. En un recipiente grande, con batidora eléctrica a alta velocidad mezclar los huevos, el azúcar y la vainilla durante tres minutos, hasta obtener una mezcla liviana y esponjosa.

A esta preparación, agregar la mayonesa y el agua, batiendo a velocidad baja. Unir los ingredientes secos con los húmedos hasta que quede una sola masa uniforme. Verter la mezcla en partes iguales en ambos moldes y hornear durante 25 minutos, hasta que al insertar un mondadientes este salga seco.