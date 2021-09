Desayunos: rápidos, nutritivos y con mucho sabor

Escucha esta nota aquí

Dicen que el desayuno es la comida más importante del día, y debe ser cierto pues ¿a quién no le pone de buen humor comer algo delicioso por la mañana Un desayuno saludable debería incluir fruta o verdura, hidratos de carbono, proteína, grasas saludables y alguno que otro lácteo. No hace falta que esté todo en la misma preparación, pero sí incluir la mayor parte de estos ingredientes saludables. Los nutricionistas recomiendan que el desayuno aporte entre 400 y 450 calorías, más o menos el 25% de las calorías diarias. No hace falta que las consumas de una sola vez. Puedes dividirlas a lo largo de la mañana. Si desayunas bien, tendrás la energía necesaria para afrontar el día a día y no llegar con hambre a la noche.



TOSTADA FRANCESA

INGREDIENTES

• 2 huevos

• 2 cucharadas de azúcar

• 120 ml de leche

• 6 rebanadas de pan molde

• 1 cucharada de mantequilla

• Fruta fresca

• Azúcar impalpable para decorar

PREPARACIÓN

Mezclar los huevos con un tenedor hasta formar una espuma, luego agregar el azúcar y la leche y volver a mezclar. Pasar cada rebanada de pan por la mezcla anterior, mojando cada lado, pero sin dejarla remojar demasiado pues se rompería. Luego calentar la mantequilla en una sartén a fuego medio y colocar los panes hasta que estén dorados por ambos lados. Servir acompañado de fruta fresca picada y un poco de azúcar impalpable por encima.









PANQUEQUES



INGREDIENTES

• 180 gramos de harina de trigo

• 1 cucharadita de polvo para hornear

• 1 cucharadita de sal

• 2 cucharadas de azúcar

• 315 ml de leche

• 1 huevo

• 3 cucharadas de mantequilla

PREPARACIÓN

En una fuente grande, tamizar la harina, el polvo para hornear, la sal y el azúcar. Formar un hueco en medio y verter la leche, el huevo y la mantequilla derretida. Mezclar con un tenedor hasta que esté suave y no haya grumos. Engrasar una sartén con un poco de mantequilla y llevar a la estufa a fuego medio, verter con un cucharón de masa por cada panqueque. Cocinar por dos minutos y esperar a que se formen burbujas para darles la vuelta. Dorar del otro lado y servir acompañado de fruta fresca y miel.









