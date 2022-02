Dos 'bocaditos' chinos que debes probar

Escucha esta nota aquí

ROLLOS PRIMAVERA

Ingredientes

Para la masa

•250 ml de agua (1 taza)

•125 g de harina (1 taza)

•Una pizca de sal

•Maicena

•Aceite para freír

Para el relleno

•2 zanahorias

•1 cebolla

•200 gramos de repollo blanco

•100 gramos de brotes de soja

•2 dientes de ajo

•Sal y una cucharada de salsa de soja

Preparación

Colocar en el vaso de la batidora el agua, la harina y una pizca de sal. Licuar bien, debe quedar una mezcla bastante líquida. Cocinar la masa en un sartén antiadherente al fuego medio, en cuanto caliente, apartar del fuego. Pintar la base con un pincel de cocina cubriendo bien el fondo de toda la sartén procurando que no quede ningún espacio sin masa. Una vez cubierta la sartén con una finísima capa de masa, regresar la sartén al fuego. Espera a que se cocine por completo, deberá despegarse solo. No deben quedar espacios sin masa. Cuando la masa se despegue, dar la vuelta para que se haga por el otro lado. Retirar a un plato y limpiar con un papel de cocina los posibles restos de masa. Repetir el proceso hasta acabar la masa. Espolvorear con un poco de harina entre cada masa antes de colocar una sobre otra y reservar en la nevera. Para el relleno picar bien finito el ajo y la cebolla. Cortar en juliana las hojas de repollo y rallar con un rallador grueso las zanahorias. Cocinar todos los ingredientes del relleno en una sartén con aceite de oliva con cuidado de que no se queme, solo añadir los brotes al final. Armar los rollitos. Colocar una porción de relleno en una punta de la hoja de masa y enrollar sobre sí, doblar al llegar a la mitad y pintar bien con huevo para cerrar. Freír los rollitos en aceite bien caliente y dejar escurrir sobre papel absorbente para quitar el exceso de grasa.

Tip: Utiliza un poco de huevo batido o agua para ayudar a pegar la masa al momento de envolver los rollitos.

DUMPLINGS

Ingredientes

Para la masa

•100 gramos de harina

•2 tazas de agua

•Una pizca de sal

•1 cucharadita de aceite de oliva

Para el relleno

•400 gramos de carne de cerdo picada

•1 cebolla roja

•1 cucharada de miel

•1 cucharada de salsa de soja

•1 pizca de pimienta

•1 diente de ajo

Preparación

Agregar la harina y la sal en un bol, agregar también el agua tibia poco a poco, remover para integrar bien. Añadir la cucharadita de aceite y amasar. Dejar reposar durante 10 minutos. Cuando haya pasado el tiempo de reposo, dividir la masa en unos 20 trozos más o menos iguales. Dar forma plana y circular a cada trozo. Para evitar que la masa se pegue a las manos o al rodillo, se puede utilizar un poco de harina. Cuando ya estén todos los discos preparados, se colocan en el refrigerador mientras se prepara el relleno.

Para preparar el relleno, picar la cebolla y el ajo finamente y agregar la carne de cerdo picada. Hay que asegurarse que todos los ingredientes estén muy picados, para que se puedan acomodar adecuadamente dentro de los discos de masa. Agregar la salsa de soja, la miel y la pizca de pimienta. No es necesario añadir sal debido a la salsa soya. Mezclar manualmente. Cuando la mezcla esté bien integrada, sacar los discos y rellenarlos con la misma cantidad. Cerrar doblando por la mitad y presionando los bordes con los dedos con tal de que la masa quede sellada. Colocar abundante agua en una olla y cuando esté hirviendo añadir los dumplings y dejar cocinar por 10 minutos aproximadamente. Servir acompañados de salsa soya agridulce.