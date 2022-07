¿Es saludable beber mientras comes?

Se debe beber durante las comidas, ¿sí o no? Es una pregunta que a más de uno se le ha pasado por la cabeza sobre todo aquellos con niños pequeños. Porque muchos aprendieron de sus familias que solo se debe beber después de comer. Aunque esta es una práctica muy común en medio oriente, la razón científica detrás de esta afirmación es la siguiente.

Existe la creencia de que beber líquido puede diluir el ácido gástrico y la digestión no resulta tan bien. El doctor alemán Johannes Georg Wechsler, en un artículo publicado en el diario estadounidense Chicago Tribune lo explica así: “El organismo humano produce por día hasta cuatro litros de jugo gástrico. Este ácido clorhídrico descompone el alimento, que luego el cuerpo seguirá procesando. Con la alimentación también ingerimos gérmenes.

Una parte de ellos es eliminada por la saliva. Para los gérmenes que logran llegar al estómago, en general, allí se termina el viaje: no sobreviven al contacto con el ácido gástrico. Por lo tanto, quien beba grandes cantidades de líquido durante una comida, de hecho, contribuye a que el ácido gástrico se diluya (…) pero renunciar totalmente a la bebida no es necesario.” Así mismo, muchos expertos aseguran que un vaso de agua con la comida no daña. Al contrario, puede mejorar la digestión.