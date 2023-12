Galletas deliciosas con sabor a Navidad

Calienta el horno a 140 grados. Forra una bandeja para hornear con papel pergamino o un tapete de silicona para hornear, pesa y junta todos los ingredientes para no perder tiempo una vez batidas las claras. Batir las claras a punto de nieve. Añade poco a poco el azúcar mientras bates hasta que las claras estén brillantes y firmes. Esto tomará unos pocos minutos. Agrega la harina de trigo, la almendra molida, la ralladura de naranja, los arándanos e incorpora suavemente a la mezcla, teniendo cuidado de no perder demasiado aire. Use de medida una cuchara y vierta la mezcla en la bandeja para hornear. Estas galletas no se esparcen demasiado por lo que puedes colocarlas muy juntas. Hornee a fuego bajo 140 grados, por 20 minutos hasta que esté ligeramente dorado. Retirar del horno y colocar sobre una rejilla para enfriar por completo.