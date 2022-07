Hora del té. Clásicas y novedosas galletas para saborear

GALLETAS DE MANTEQUILLA

INGREDIENTES

100 gramos de mantequilla

50 gramos de azúcar impalpable

125 gramos de harina

15g de maicena

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

10 gramos de leche en polvo

Mermelada de frutilla

PREPARACIÓN

En un bol agregar la mantequilla a temperatura ambiente y batir hasta cremar. Entonces agregar el azúcar impalpable previamente cernido. Volver a batir hasta integrar. Agregar el huevo y la vainilla y volver a batir. Raspar las paredes del bol con una espátula para mezclar todo muy bien y agregar la leche en polvo junto con la harina, pasando todo por un colador para evitar los grumos. Mezclar todo con ayuda de una espátula. Ya no hará falta hacerlo con batidor pues no hay que sobre batir la mezcla. Cuando la masa se vea suave y manejable colocar todo dentro de una manga pastelera con una boquilla de estrella. Sobre la charola colocar un tapete de silicona o un papel para hornear. La idea es no colocar las galletas directo en la bandeja.

Formar las galletas presionando la manga, levantando ligeramente al finalizar. Con una cucharilla pequeña presionar un poco en el centro de la galleta y rellenar ese espacio con mermelada de frutilla o del sabor que prefieras. Hornear a 180 °C durante 15 minutos aproximadamente, deben verse ligeramente doradas en las orillas. Dejar enfriar antes de sacarlas de la bandeja.