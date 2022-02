Street food paceño, seis cosas que no te puedes perder

Escucha esta nota aquí

Conocida también como ciudad maravilla, La Paz es un lugar que ha servido de inspiración para muchos artistas bolivianos y extranjeros, en pinturas, canciones, novelas y hasta películas de Hollywood.

Uno de los mayores atractivos que tiene esta ciudad, es su comida callejera o ‘street food’. Término que se hizo aún más popular luego de la participación de La Paz con los rellenos de papa de Doña Emilia en la serie de Netflix Street Food Latinoamérica. Opciones para comer en la calle, hay muchas, pero aquí te dejamos un pequeño resumen de lo mejor.



Anticuchos de corazón

Conocidos simplemente como anticuchos, son una de las delicias que más abundan en la ciudad. Se trata de una brocheta de corazón de res, cocinada en parrilla, acompañada de papa y llajua de maní.

Sándwich de chola

Son sándwiches de pierna de cerdo, acompañados con escabeche de verduras y dependiendo del lugar, cueritos crocantes de cortesía. Se llaman así por quienes lo preparan, las cholitas.

Sopita de fideo

No se dejen engañar por el nombre, no es una sopa. Se trata de un guiso de fideo que viene acompañado de un pedazo grande de carne empanizada. Lo más sorprendente de esta comida es que su precio no pasa de los Bs. 5.

Tucumanas

Si te gustan las empanadas, definitivamente estas te encantaran. Existen muchos puestos de tucumanas en toda la ciudad, pero los más populares son los que están cerca de la iglesia San Francisco y de la plaza Murillo.

Llauchas y pastel

Ambas son empanadas, las llauchas son horneadas y rellenas con una salsa hecha a base de mantequilla y harina, además de queso. El famoso pastel es una empanada de queso frita, espolvoreada con azúcar molida. Son deliciosas, quedan bien con api.

Fricasé y ranga

Estas comidas podrían ser o no street food. Pues son tan populares que ya las preparan hasta los mejores restaurantes de la ciudad. El fricasé es una sopa preparada con carne de cerdo, servida con mote, chuño y marraqueta. Mientras que la ranga está hecha con panza de res y a veces la sirven con ensalada.