Tres recetas con avena

La avena es un superalimento muy fácil de adquirir. Su consumo se remonta miles de años atrás, a los inicios de la civilización humana, pues cuando los nómadas comenzaron con el sedentarismo, fue uno de los primeros alimentos en cultivarse, convirtiéndose en la base de la alimentación de aquel tiempo. Hoy, gracias a la tecnología, podemos prepararla de diversas formas. Sus propiedades son muchísimas y con las siguientes recetas la podrás aprovechar al máximo.

SOPA DE AVENA

Ingredientes

200 gramos de papas cuadritos

150 gramos cebolla en cuadritos

200 gramos taza de arveja

200 gramos zanahoria en cuadritos

200 gramos de avena en hojuela

1 manojo de perejil

Sal y pimienta al gusto

200 gramos de carne de res en cuadritos

Preparación

Llevar a hervir una olla con abundante agua para la sopa. Mientras tanto, en una sartén caliente sofreír la carne junto con la cebolla y cuando esta esté cocida agregar a la olla con agua junto con el perejil. Salpimentar y dejar cocinar 10 minutos y agregar la papa, la arveja y la zanahoria. Mientras, en una sartén caliente agregar un chorrito de aceite y sofreír las hojuelas de avena, luego agregárselas a la sopa y dejar cocinar solo 7 minutos más. Servir con un poco de perejil fresco encima.

GACHAS DE AVENA OTOÑAL

Ingredientes

100 gramos de avena

250 ml de leche o agua

2 cucharadas de azúcar morena

100 gramos de nueces

1 cucharada de canela molida

1 manzana roja

Preparación

En una olla a fuego bajo colocar la mitad de la manzana picada en trocitos y el azúcar, dejar cocinar hasta que caramelice y agregar la avena y la leche. Remover y dejar cocinar hasta que espese. Cuando espese retirar del fuego agregar la canela, mezclar y decorar con más manzana y nueces por encima.

HAMBURGUESA DE AVENA

Ingredientes

1 taza de avena en hojuelas

1 diente de ajo

½ cebolla

½ cucharadita de cúrcuma

1 huevo

1 cucharada de queso rallado

2 cucharadas de pan rallado

sal y pimienta al gusto

Preparación

Colocar los copos de avena en un bol junto con la cebolla y el ajo bien picados, la cúrcuma, la sal, la pimienta y el parmesano. Mezclar bien. Batir el huevo en un bol aparte. Incorporar el huevo de a poco a la avena. Cuando la avena se vea húmeda pero no tanto, tapar la mezcla con papel film y llevar a la heladera una media hora mínimo. No saltar este paso ya que la avena absorberá en este tiempo parte del líquido del huevo y se inflará. Sacar la mezcla de la heladera y formar las hamburguesas de avena: formar primero una bola, aplastarla bien con la mano hasta que quede de la forma de una hamburguesa y acomodar los bordes, compactando bien para que no se nos desarme. Pasar cada hamburguesa de avena por pan rallado y cocinar las hamburguesas de avena en una sartén con un chorro de aceite, a fuego medio. Darlas vuelta hasta que estén doradas de ambos lados. Servir solas o con pan de hamburguesa y ensalada.