Tres recetas saludables con verduras

¿Cuántas veces nos hemos propuesto comer más verduras y se ha quedado solo en propósito porque no conseguimos acostumbrarnos a su sabor? Si, es normal. Si alguien se plantea con frecuencia comer más verduras es porque no le gustan demasiado y actualmente come menos de las que debería.

Lo cierto es que, por mucho esfuerzo que hagas llenando el plato de espinaca o lechuga, si no te gusta lo que comes, terminarás dejándolo. Entonces el primer requisito indispensable es disfrutar lo que comes. Sabemos que los grandes cambios no llegan de la noche a la mañana, por eso lo mejor es ir introduciéndolas como ingredientes adicionales de platos que ya te gustan.

También es importante experimentar añadiendo color y nuevos sabores a tus preparaciones, las verduras no van solo hervidas o al vapor. Para hacerte el trabajo un poco más fácil, en Yo Cocino hemos armado un menú completo de desayuno, almuerzo y cena, que incluyen preparaciones sólidas y líquidas. Recuerda que puedes omitir o añadir los vegetales de tu preferencia, después de todo lo importante es hacer de estas comidas un placer para los sentidos.



CREMA DE ZAPALLO

Ingredientes

• 1 kilo de zapallo

• 1 taza de queso criollo rallado

• 2 litros de caldo de verduras

• 1 cebolla blanca

• 4 tomates

• 3 dientes de ajo

• 1 cucharadita de comino molido

• aceite de oliva

• 3 papas

• sal y pimienta al gusto

Preparación

Picar las verduras excepto la papa y freírlas en una cacerola con aceite de oliva caliente. Cocinar hasta que las cebollas estén suaves, durante 5 minutos o más. Agregar el caldo de verduras, hasta que hierva. Verter los trozos de zapallo y la papa picada, esperar a que hierva nuevamente. Reducir la temperatura y cocinar a fuego lento durante 30 minutos. Los trozos de zapallo y papa deben estar suaves. Dejar enfriar y Licuar la preparación hasta que adquiera la consistencia de puré. Agregar sal y pimienta al gusto, eventualmente se puede volver a calentar la preparación si fuera necesario. Servir la sopa caliente, echando queso rallado o picado en cada plato.







CREPES SALADOS

Ingredientes

• 2 huevos

• 1 taza de leche

• 1 taza de avena en copos

Relleno

• 1 calabacín

• 1 cebolla

• 200 gramos de calabaza sin piel

• 1/2 pimiento rojo

• vinagre balsámico

• aceite de oliva

• sal y pimienta al gusto

Preparación

Triturar la avena hasta hacerla polvo, colocarla en un bol y añadir los huevos, la leche y una pizca de sal, y mezclar con la batidora eléctrica para lograr una masa lisa sin grumos. Untar con un poco de aceite una sartén, vierte un cucharón de la masa preparada y cocinar la crepe por ambos lados. Para el relleno, pelar la cebolla, limpiar el calabacín y el pimiento, y cortarlo todo en tiras. Cortar también en tiras la calabaza.Calentar un poco de aceite en una sartén amplia, añadir las hortalizas y saltearlas 5-7 minutos. Salpimentar y aliñar con una o dos cucharadas de vinagre balsámico. Rellenar las crepes de avena con las verduras recién salteadas y servir.

TIP: Si tienes problemas de sueño, prueba agregando lechuga y algo de queso como parte del relleno.



RATATOUILLE

Ingredientes

• 3 tomates

• 1 berenjena

• 1 calabacín

• 200 gr de salsa de tomate

• 1 cucharada de tomillo seco

• 1 cucharada de orégano

• aceite de oliva virgen extra

• pimienta negra recién molida y sal

Preparación

Lavar bien las verduras y secar con un papel de cocinar. Para agilizar esta receta al máximo lo ideal es utilizar un cortador especial de cocina, en caso de no tener, cortar con un cuchillo bien afilado en rodajas del mismo grosor y tamaño. Aproximadamente 1 centímetro de grosor. Para quitarle el amargor a la berenjena colocarla en un escurridor, espolvorear abundante sal y dejarla durante 30 minutos. Después lavar bien con agua y escurrir. Precalentar el horno a 170ºC con calor arriba y abajo. Colocar la salsa de tomate en el fondo del molde y colocar las verduras de forma alterna hasta llenar el molde. Ahora viene la parte divertida, hay que ir colocando las verduras de forma alterna, hasta llenar el molde. Echar un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima de las verduras, sal al gusto, pimienta negra recién molida y hierbas al gusto. Cubrir el molde con papel de aluminio para conseguir que las verduras queden tiernas, pero no se quemen. Hornear a 170ºC durante 1 hora, las verduras estarán listas cuando se vean doraditas por encima.

TIP: Para darle un toque especial, incluye rodajas finas de mozzarella y algunas hojas de albahaca trituradas con ajo y aceite de oliva.