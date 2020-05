Soliz dice que no renunció formalmente a la presidencia de YPFB

Escucha esta nota aquí

Herland Javier Soliz negó este martes que presentara su renuncia formal al cargo de presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pese a que en las últimas horas circuló la información en redes sociales.

“Quiero aclarar que no he renunciado formalmente, porque encuentro que la situación que vive el país es crítica, la situación más crítica del siglo XXI, prácticamente. Yo siempre estaré al pie del cañón para sacar adelante al país con el equipo técnico de YPFB”, dijo en entrevista con el periodista Carlos Valverde.

Desde el Ministerio de Hidrocarburos se anunció una conferencia de prensa de su titular, Víctor Hugo Zamora, a las 16:00, en la que abordará “temas de coyuntura”, mientras que en las últimas horas circuló una misiva en la que supuestamente el ingeniero petrolero dimitía a la titularidad de la empresa estatal.

“No sé cuántas personas quieren mi cargo ni sé cuántas personas no quieren mi cargo, porque es un gran reto que yo asumí con mucha responsabilidad. Nunca he tenido ninguna denuncia, llevo 13 años como servidor público y siempre doy la cara”, explicó.

Advirtió que existe “gente que es dañina”, que se sujeta al cargo y que tiene “malas mañanas”, ateniéndose a que pertenece al sindicato de YPFB, desde los mandos medios, aunque destacó que también existen buenos profesionales con los que se puede superar la actual coyuntura.

“Todo es falso, he estado aclarando día a día, pero lamentablemente la gente está haciendo oídos sordos a la verdad (…) No se pueden hacer las contrataciones normales porque no hay notarías, todo está cerrado, entonces fue imposible hacer llegar la oferta”, explicó respecto a los cuestionamientos sobre los contratos de seguros y compra de combustible.