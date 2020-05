Ministro desconoce la supuesta renuncia del presidente de YPFB

Escucha esta nota aquí

El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, aseguró la tarde de este martes que desconoce si el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Solíz, haya presentado su carta de renuncia al cargo.

La autoridad agregó que autoridades superiores están analizando el tema de la supuesta renuncia y considera que más adelante brindarán una información oficial al respecto.

“No conozco absolutamente nada, salvo algunos mensajes que envían a través de las redes sociales y no puedo opinar sobre un tema que no está dentro de mi competencia. No me puedo referir al tema, me imagino que el despacho de la presidenta y todo su equipo debe estar evaluando lo que está sucediendo en YPFB y en su momento nosotros emitiremos un criterio al respecto también”, aseguró Zamora.

En las últimas horas circuló en las redes sociales una carta de renuncia del presidente de YPFB, Herland Solíz, situación que desencadenó una ola de repercusiones que obligó al hombre fuerte de hidrocarburos del país referirse al tema.

Ante el tema, Solíz reconoció que escribió la carta de renuncia, presionado por una supuesta ola de ataques personales de los que viene siendo blanco; sin embargo, dejó en claro que la carta no ha sido presentada de manera formal.

“Se me pasó por la mente renunciar por todo el ataque que estoy recibiendo, no me aferro al cargo. A mí me invitó la presidenta, ella tiene mi cargo en sus manos, pero lo cierto que es no estoy dispuesto a renunciar”, explicó Solíz.





Lea también ECONOMÍA Soliz dice que no renunció formalmente a la presidencia de YPFB Advierte que existe gente dañina al interior de Yacimientos. Se espera para esta tarde una conferencia de prensa del ministro de Hidrocarburos

​