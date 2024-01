Erick Saavedra, Cámara Automotor: “Hay 2.000 autos en stock porque los bancos no dieron crédito rápido”

El 2023 terminó y como todos los sectores de la economía el automotriz enfrentó dificultades en un año que fue marcado por la falta de dólares y el acceso al crédito. Estos factores hicieron que las ventas no despeguen del todo y que las concesionarias tengan unidades en stock, según reveló Erick Saavedra, presidente de la Cámara Automotor de Bolivia en el programa Dinero 360 de EL DEBER Radio.





_¿Cómo estuvieron las ventas del sector automotriz en relación al pasado año?



El 2023 fue un año bastante complejo por varias razones, como la situación de la economía con lo del Banco Fassil, el manejo de los créditos, el cambio de cartera y el desembolso de los créditos. Fue muy duro para el consumo.



El mercado automotor igualó al mercado del año 2019 que es un mercado de casi 50.000 unidades, que significa un crecimiento sostenible grande, pero lo más llamativo fue el por qué el decrecimiento del año 2020 al 2023, y muchas personas al ver que no tenían seguridad migraron a comprar bienes raíces y vehículos. Si bien hubo un crecimiento, pero el costo operativo para las empresas fue bastante desafiante.



El tipo de cambio también fue una sorpresa, que jugaba en contra de las empresas que no pueden comprar inventarios.



_El Gobierno central ha indicado que la muestra de que la economía está bien es la venta de vehículos cero kilómetro, ¿es cierto esto?



Decir que todos los autos 2023 fueron vendidos es falso, no es real, no es acertado. Creo que la fuente que dio esa información no fue informada con datos correctos. Hoy tenemos stock en muchas empresas de unas 2.000 unidades.



Esos vehículos que dicen que se habrían vendido, están en inventario, aun no se los vendió, siguen en las tiendas y no se los entregó porque los bancos no desembolsaron los créditos en forma rápida, el acceso a ciertos niveles de calificación, en fin, son varios elementos.



En realidad, hoy tenemos inventario unas 2.000 unidades por el periodo 2020-2023, que son desde autos pequeños hasta camionetas y vagonetas. El parque automotor va creciendo, mostrando una necesidad del acceso financiero, pero la banca está muy limitada porque no hay dólares.



_El sector tuvo dos problemas grandes, la logística para importar y la crisis de microchips ¿ Esto incidió en el precio final de los vehículos?



Un contenedor que venía desde China a Bolivia en su momento costaba $us 1.200 y llegó a costar posteriormente hasta $us 50.000. El otro tema de los superconductores que se presentó como problema, se fue corrigiendo con otras fábricas que nacieron fuera de China, vieron opciones fuera de ese país como Japón o Estados Unidos y eso empezó a quitar la presión de los superconductores, para poder tener partes de los vehículos.



Ahora los problemas son internos: ¿cómo vamos a encarar el 2024?. El tema del subsidio que no deja de ser un problema, el combustible para los vehículos también es otro inconveniente.



_¿Cuál es la diferencia del parque automotor de Santa Cruz con el de La Paz?



El parque automotor a escala nacional tiene 2,6 millones de unidades, aproximadamente. Nosotros hemos mapeado que hay casi un millón de autos ‘chutos’ en toda Bolivia, eso con datos estadísticos que pasan por Chile.



Santa Cruz es el mercado real que tiene el 60% de todo el país. Dentro de lo que es el parque automotor, esos números también se replican, el 60 % de ventas lo tiene el mercado cruceño.



En La Paz hay ventas corporativas como las flotas, y el Estado compra cada tres o cuatro años, pero en consumo natural de población, Santa Cruz es el mercado más grande.



_¿De dónde vienen más vehículos?



Mucho viene de China con vehículos a gasolina, eléctricos o híbridos, Japón era un gran mercado y ahora bajó un poco.



Ahora, India y Brasil se han vuelto mercados muy grandes de abastecimiento, con la diferencia de que ellos nos dan una opción de vehículos a etanol, que vendrían muy bien para Santa Cruz y por ello estamos trabajando como Cámara Automotor de Bolivia con el Gobierno, para que haya un producto que consuma 100x100% etanol, que tenga liberación de impuestos como lo tienen los eléctricos.



Esperamos que los cambios sean sostenibles, porque actualmente tenemos un parque automotor antiguo, de varias décadas, que pasan a ser un peligro en vez de descartarlos como sucede en otros países que tienen políticas de descarte de sus vehículos antiguos.



_A los vehículos nuevos se les cobra más impuestos a pesar que no contaminan como los antiguos ¿por qué?



El problema está en la base como fue concebida la visión tributaria porque es de los años 80 y Bolivia ya cambió. Debemos fomentar el futuro, cómo nos proyectamos como país y le damos opciones a las nuevas generaciones que no tengan que irse a otro país en vez de quedarse en el suyo.



PERFIL



Emprendedor, Fundador y CEO de Saavedra Corp & Supercars. Presidente de la Cámara Automotor de Bolivia. Ex presidente y fundador del capítulo de YPO Bolivia. Ex Embajador de Bolivia en Japón. Erick Saavedra es formado profesionalmente en la carrera de Negocios Internacionales, en Boston, EEUU y cuenta con especialidad en marketing.