10 películas de las que más se habla de cara a los Oscar 2025

1. "Cónclave"

A los votantes obviamente les gusta Berger, cuyo filme All Quiet on the Western Front ("Sin novedad en el frente", 2022) ganó cuatro premios Oscar, incluido el de mejor película internacional.

2. Nickel Boys

El director RaMell Ross , conocido por el documental nominado al Oscar en 2018 Hale County This Morning, This Evening, muestra todo desde el punto de vista de los personajes principales.

3. "Emilia Pérez"

4. Gladiator II

5. The Brutalist

6. "Anora"

Y si Madison no es nominada a mejor actriz, entonces la Academia bien podría admitir que como organización no es apta para su propósito.

7. A Real Pain

8. "La habitación de al lado"

9. The Substance

Al igual que Promising Young Woman y Saltburn, de Emerald Fennell, The Substance ("La sustancia") es una sátira de alto concepto que no es nada sutil, pero que es lo suficientemente descarada y sangrienta como para hacer que la gente vaya al cine (y que hable al salir), por lo que su guionista y directora, Coralie Fargeat , podría conseguir una nominación al Oscar al mejor guion original.

10. A Complete Unknown

Como mínimo, "Un completo desconocido" bien podría darle a Chalamet su segunda nominación, después de Call Me By Your Name (2017).