3 animales que tienen la increíble habilidad de detectar enfermedades en seres humanos

Pero si bien estos instrumentos de alta tecnología son ciertamente increíbles, no son los únicos capaces de detectar afecciones. De hecho, es posible que incluso compartas casa con uno de estos poderosos agentes detectores de enfermedades.

De hecho, muchas especies de animales (desde el gusano microscópico C elegans hasta hormigas, ratones y perros) han demostrado con éxito la capacidad de detectar enfermedades en personas y a partir de muestras biológicas en experimentos.

Perros

Ratas

Abejas

Los investigadores han podido entrenar a las abejas para que respondan a la presencia de olores específicos haciéndoles que extiendan su lengua para obtener un incentivo de azúcar. Con entrenamiento, esta respuesta se vuelve consistente y altamente sensible a los olores relacionados con estados patológicos.

Sentidos superiores

La capacidad de los animales para detectar enfermedades no sólo beneficia a los seres humanos. Por ejemplo, el gusano C elegans no sólo puede detectar cáncer en muestras humanas, sino que sus sentidos olfativos superiores le ayudan a detectarlo en muestras de perros y gatos.