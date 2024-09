3 claves para entender las masivas protestas en Israel que le exigen a Netanyahu un cese al fuego en Gaza tras la muerte de 6 rehenes

La noticia del hallazgo de los cadáveres de seis de los secuestrados por Hamás el pasado 7 de octubre ha provocado en Israel una ola de indignación no vista en meses.

1. ¿Cómo empezaron las protestas y qué persiguen?

Según los voceros del IDF, las víctimas habrían recibido disparos a quemarropa de parte de sus captores . No obstante, desde Hamás aseguran que murieron por las heridas que sufrieron en uno de los bombardeos israelíes.

Estos secuestrados no son los primeros que mueren en Gaza. Apenas unos días antes otros seis cuerpos, de unas personas de entre 70 y 80 años, fueron recuperados por los soldados israelíes en el territorio palestino. Hasta ahora más de medio centenar de plagiados han muerto en la Franja.

“Después de haber oído (la noticia del hallazgo de los cuerpos) de los seis secuestrados no podía seguir en silencio ”, declaró a la BBC, Yotam Peer, quien participó en una de las multitudinarias manifestaciones que se registraron en Tel Aviv en la noche del domingo.

Y como si las protestas no fueran suficientes, este lunes Israel vivió una huelga general que paralizó parcialmente su economía.

"Estamos protestando para asegurarnos de que nuestra voz sea escuchada, para decir que no haremos nada hasta que estén aquí (los secuestrados) ”, dijo a AFP Michal Hadas-Nahor, uno de los huelguistas.

No obstante, dichas conversaciones, que han contando con el auspicio de Egipto, Qatar y Estados Unidos, no han rendido frutos y ambas partes se responsabilizan de eso.

2. ¿Quién ha convocado las protestas y cómo han afectado al país?

Mientras, los bancos no abrieron sus puertas y otros sectores como el comercio o las empresas tecnológicas permitieron a sus trabajadores sumarse a la huelga, reportaron las agencias Reuters y AFP.

No obstante, el hecho de que grandes ciudades como Jerusalén no se sumaran a la acción hizo que la misma no afectase gravemente la rutina del país.