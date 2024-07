4 formas en las que Reino Unido cambió con el Brexit (el tema del que no se ha hablado en la campaña electoral)

“El Brexit ha tenido multitud de impactos. Ha cambiado nuestra economía. Ha cambiado nuestra política. Ha cambiado nuestro sistema constitucional. Ha cambiado Reino Unido en muchas maneras”, explica a BBC Mundo Anand Menon, director del laboratorio de ideas académico “UK in a Changing Europe”, que tiene su sede en el King’s College de Londres.

Economía

Esto, por el momento, no ha sucedido.

Para la OBR, los nuevos acuerdos con países no miembros de la UE “no tendrán un impacto material, y cualquier efecto será gradual”, según su último análisis, publicado el pasado mes de mayo. Esto se debe a que son el mismo tipo de acuerdos de los que ya se beneficiaban siendo miembros de la UE, o que tendrán un efecto casi imperceptible.

El Brexit puede que no sea uno de los temas de la agenda de estas elecciones, pero sí que lo es hacer crecer la economía británica. Y los laboristas (que las encuestas dan como vencedores de los comicios) “ van a tener que gastar mucho dinero y pulsar un botón post-Brexit para reiniciar la economía ”, prevé Hadfield.

Migración

Pero, aunque Reino Unido ha “recuperado el control” para decidir quién entra y quién se queda fuera de sus fronteras, “no ha funcionado de la forma en la que probablemente el gobierno, por no hablar de los que votaron para salir de la UE, habían anticipado”, apunta John Curtice, investigador del National Centre for Social Research.

“Pero cuando el gobierno británico igualó las reglas de inmigración para los ciudadanos de la UE y de fuera de la UE, liberalizó las normas para estos últimos. Por eso la inmigración procedente de la Unión Europea ha disminuido y la procedente de fuera de la Unión Europea ha aumentado notablemente, que probablemente no es lo que los votantes tenían en mente”, apunta el experto en elecciones.

El gobierno conservador lleva años utilizando otro eslogan de tres palabras “Stop The Boats” (frenar las pateras) para poner las llegadas de migrantes en pequeñas embarcaciones por el canal de la Mancha en el punto de mira de la opinión pública.

Su polémico plan para deportar a Ruanda a migrantes indocumentado s (adonde por las dificultades para sacar adelante la ley no han logrado aún enviar a ninguno) será anulado por un gobierno laborista si logra, como apuntan todas las encuestas, hacerse con la victoria en estas elecciones.

Aunque Cameron no mencionó la palabra maldita, sí que afirmó que, “en la situación en la que ahora nos encontramos” ya no es posible devolver automáticamente a los migrantes que llegan en patera a Francia , de cuyas costas salen.

Al no formar parte de la UE ese acuerdo ya no es válido para Reino Unido, que no ha renegociado un nuevo convenio con el bloque.