5 signos de maltrato psicológico (y cómo puedes ayudar a alguien que lo esté sufriendo)

Es como una cirugía láser: no se ve, pero sus efectos, en este caso perniciosos, están ahí.

Supone el uso regular y deliberado de palabras o acciones no físicas hechas para debilitar, herir, manipular o asustar mental y emocionalmente a una persona , según lo define SaveLives, una organización en Reino Unido que se dedica a luchar contra este tipo de maltrato.

Pero no es tan obvio como que, de buenas a primeras, alguien te insulte.

Puede ser que el agresor no valore los logros de la pareja, le haga comentarios o bromas humillantes, invalide sus emociones o le culpe de situaciones de las que no es responsable. Tiene muchas caras y formas.

Las psicólogas consultadas advierten de que no es una conducta puntual, sino un conjunto de cosas que se dan poco a poco, alargadas y sostenidas en el tiempo .

1. Pérdida de la "esencia"

Si la sientes desmejorada, ha dejado de hacer ciertos hobbies que antes le gustaban, no se viste igual o ha cambiado detalles que antes eran importantes.

De puertas para adentro, quien sufre esto puede estar en tensión constante por lo que puede decir y lo que no, puede que tenga que reprimir el llanto para evitar que su pareja le diga que exagera o evita hacer ciertas cosas para que no se enfade.

Y esto no es normal.

"En las relaciones hay que sentir tranquilidad, no hay necesidad de esconder cosas", apunta Vidal.

2. Alejamiento y control

Es importante distinguir en qué punto de la relación ocurre esto. No es igual el aislamiento debido al maltrato que aquel que puede ocurrir en los inicios de una relación, cuando no se quiere estar con nadie más y, puntualiza Vidal, "se está en ese momento de pasión que suele tener caducidad".

3. Lo que cuentan y cómo lo cuentan

Un factor importante es que las personas agredidas suelen contar poco o nada sobre la relación, su pareja y lo que el agresor hace "porque hay cosas que no cuadran y, quien sufre el maltrato, trata que el agresor no parezca mala persona y evita que la gente vea qué pasa", dice Vidal.

Y, cuando logras que te cuente algo, es posible que justifique al agresor en cosas que no la tienen.

"Me lo ha hecho porque lo merecía", "Es que soy mala persona, lo merezco", "Yo le pido demasiado", pueden ser algunas frases que encajan en esto.

"Esta emoción nos dice muchas cosas y, en este tipo de relaciones, es signo de que algo está mal porque en una relación no debe haber culpables. Pregúntate si eres siempre, de los dos, quien se siente culpable y, si es así, revisa qué está pasando", apunta Vidal.

Esto puede verse, de puertas afuera, como una pérdida de autonomía, que le impida a la persona hacer cosas rutinarias , que no tenga un control de su propia agenda y dependa del agresor para tomar cada decisión.

Para quien lo sufre, Vidal sostiene que "la línea fina entre lo normal y lo patológico es cuando empezamos a sospechar que no debemos estar ahí, que no nos hace bien y, aún así, seguimos ahí".

De puertas para adentro, la persona agredida puede sentir que "algo no cuadra" entre lo que piensa o ve y lo que el agresor dice.

"Hay una pérdida de poder brutal y de toda capacidad para discernir lo que es real de lo que no , qué soy y qué no soy. (La persona agredida y su realidad) están muy difuminadas", señala Sandra Ferrer, psicóloga y fundadora de @programamia, un emprendimiento de psicología online para mujeres

5. Cómo se comporta cuando está su pareja

"Te da la sensación de que esa persona no es quien es al lado de quien la está agrediendo, no la reconoces, no percibes la parte espontánea, libre y fluida", apunta Ferrer.