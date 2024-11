8 cosas que quizás no sabías de Donald Trump (a pesar de su extenso perfil público)

En BBC Mundo te presentamos 8 cosas que quizás no sabías de Donald Trump.

1. Estudió en la Academia Militar de Nueva York

"Cuando era adolescente, lo que más me interesaba era hacer travesuras, porque por alguna razón me gustaba causar problemas y poner a prueba a la gente", escribió Donald Trump en el libro "El arte de la negociación" (1987).

2. Fue el sucesor en la empresa de su padre

Como heredero del negocio, le cambió el nombre a Trump Organization y se enfocó en el desarrollo de ostentosos edificios que le permitieron aumentar no solo su fortuna, sino también su fama en la televisión, los tabloides y, por último, la política.

Una investigación del periódico The New York Times concluyó que Trump recibió del patrimonio de su padre cerca de US$400 millones a lo largo de su vida.

3. Fue militante demócrata

4. Ha cambiado en varias ocasiones su postura frente al aborto

"Soy muy partidario de la libertad de elección", dijo sobre el aborto Donald Trump en 1999 durante una entrevista en el programa Meet the Press de NBC News.

5. Declaró seis de sus negocios en bancarrota

Seis de las empresas de Donald Trump fueron declaradas en bancarrota porque no estaban en condiciones de pagar sus deudas:

Las empresas comerciales fallidas de Trump han incluido casinos y hoteles, el cierre de su equipo de fútbol New Jersey Generals y la ahora extinta Trump University.

6. Se hizo popular por el reality show The Apprentice

Comenzó a hacerse relativamente conocido por sus intervenciones en medios de comunicación y como propietario de varios concursos de belleza, pero alcanzó la fama como presentador del reality show The Apprentice ("El aprendiz"), en el que participó entre 2004 y 2015.

Trump también ha participado en series y películas haciendo cameos (haciendo de sí mismo), como en The Fresh Prince of Bel Air y Home Alone 2.