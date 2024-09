Al menos 51 muertos deja una explosión en una mina de carbón en Irán

EPA La explosión se atribuye a una fuga de gas.

Una explosión provocada por una fuga de gas en una mina de carbón del este de Irán ha causado la muerte de al menos 51 personas, informaron este domingo los medios estatales iraníes.

Más de 20 personas resultaron heridas tras la deflagración en la provincia de Jorasán del Sur.

Según se ha reportado, el hecho se produjo por una explosión de gas metano en dos bloques de la mina de Tabas, a 540 kilómetros al sureste de la ciudad de Teherán, la capital del país.

Los medios estatales han informado que el suceso se produjo a las 21.00 hora local (17.30 GMT) del sábado.

El gobernador de Jorasán del Sur, Javad Ghenaatzadeh, aseguró que había 69 trabajadores en los bloques en el momento de la explosión.

"Hubo una explosión y desgraciadamente 69 personas estaban trabajando en los bloques B y C de la mina Madanjoo", dijo el gobernador de acuerdo a la agencia de noticias Associated Press.

"En el bloque C había 22 personas y en el B 47", agregó.

Hasta ahora no está claro cuántas personas siguen con vida y atrapadas en el interior de la mina.

Los medios de comunicación estatales han actualizado la cifra de muertos, que inicialmente ascendía a 30.

"El número de trabajadores muertos aumentó a 51 y el de heridos a 20", informó la agencia oficial de noticias IRNA.

EPA 69 trabajadores se encontraban en la mina al momento de la explosión.

Citando a la Media Luna Roja, la televisión estatal indicó el domingo que 24 personas estaban desaparecidas.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, reportó la agencia Reuters.

"He hablado con los ministros y haremos todo lo posible para hacer un seguimiento", declaró Pezeshkian en declaraciones televisadas.

El accidente tomó al mandatario preparándose para viajar a Nueva York (Estados Unidos) para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante su viaje el gobernante tiene previsto reunirse con homólogos europeos, asiáticos y expatriados.

La mina de Tabas ocupa una superficie de más de 30.000 kilómetros cuadrados y contiene grandes reservas de carbón coquizable y térmico, según IRNA.

De acuerdo la misma agencia de noticias, la zona afectada por la explosión es "considerada la mayor y más rica zona de carbón de Irán".

Irán, un país que produce petróleo, pero también es rico en otros minerales. Y aunque anualmente consume unos 3,5 millones de toneladas de carbón, sólo extrae unas 1,8 millones de toneladas de sus minas al año. El resto es importado, y a menudo se consume en los hornos de acero del país.

Posibles negligencias

Tras asegurar que "la acumulación de gas en la mina" estaba dificultado las operaciones de búsqueda, el fiscal Ali Nesaei indicó que la prioridad en la actualidad es encontrar sobrevivientes.

"La prioridad es prestar ayuda a los heridos y sacar a la gente de debajo de los escombros", afirmó Nesaei.

"La negligencia y responsanbilidad de los agentes pertinentes se tratarán" más adelante, agregó.

Esta no es la primera vez que la zona enfrenta una tragedia de estas características.

El año pasado, una explosión en una mina de carbón de la ciudad de Damghan causó la muerte de seis personas, también probablemente como consecuencia de una fuga de metano, según informaron los medios de comunicación locales.

En mayo de 2021, dos mineros murieron en un derrumbe en el mismo lugar.

A su vez, en 2017, una explosión mató a 43 mineros en la ciudad de Azad Shahr, en el norte de Irán, desatando la ira contra las autoridades iraníes.

*Con información de Thomas Mackintosh

BBC

