Alertas a la población y evacuación de huevos de tortuga: cómo se prepara México para la llegada de Beryl

En Jamaica, Beryl causó fuertes lluvias y vientos de más de 215 km por hora en la costa sur del país. Arrancó techos y destrozó viviendas además de dejar a más de 400.000 personas sin luz , pero no se registraron víctimas mortales.

Alerta naranja y alerta amarilla

En el caso de alerta naranja se recomienda a la población entre otras medidas vigilar el nivel del agua si viven cerca de un río o laguna, cerrar puertas y ventanas y acudir a refugios temporales si la vivienda no es segura.

Huevos de tortuga

En general, se recomienda a la población local no interferir con los nidos. “En una situación normal esto no estaría bien, porque seguramente provocará mortalidad”, afirmó a la agencia AP la bióloga Graciela Tiburcio, experta en tortugas marinas de México quien no participó en el traslado.