Ana de Armas: 4 cosas que quizá no sabías de la actriz cubana nominada al Oscar por interpretar a Marilyn Monroe en "Rubia"

"Fue una montaña rusa tal que por momentos pensé que 'Rubia' no saldría adelante".

Pero este biopic poco convenional escrito y dirigido por Andrew Dominik le ha valido a la actriz cubana de 34 años su primera nominación a los Oscar, una hazaña que no había logrado antes una actriz de la isla caribeña.

De Armas también estuvo nominada por este filme a los Globos de Oro (como en 2019 por su papel de Marta Cabrera en Knives Out).

Aquí te contamos varios aspectos que tal vez no conocías sobre sus orígenes y su meteórica carrera.

1. Se crio en La Habana

2. En España su carrera despegó con la serie "El internado"

Aunque no le faltaron proyectos -en los años siguientes participó en "Mentiras y gordas", "El Callejón" y "Por un puñado de besos" -, la joven aspiraba a interpretar otro tipo de papeles y comenzó a considerar otro cambio de vida.

3. Dio el salto a Hollywood y su carrera se disparó

No había terminado ese trabajo cuando el director Eli Roth le dio un papel en el thriller Knock Knock junto al actor Keanu Reeves, con quien trabajó también en su siguiente película, "La hija de Dios" (2016).

Poco después se confirmó otro de sus hitos: la joven cubana se convertía en la nueva chica Bond en la película No Time to Die ("Sin tiempo de morir"), que se estrenó en abril de 2020.

Y ese año su interpretación en Knives Out (traducido como "Entre navajas y secretos" o "Puñales por la espalda"), su primer papel cómico desde que aterrizó en EE.UU., le hizo merecedora de una nominación a los Globos de Oro.

4. Le costó aprender inglés (y las críticas por cómo lo habla)

"Estaba haciendo una escena con Miles Teller y me cambió las líneas, y yo no podía. Tuvimos que poner las líneas de antes, porque no había manera de que yo dijera aquello", confesó en una entrevista con el programa español El Hormiguero.