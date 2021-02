Apple: la estrategia para innovar y captar talento de la empresa más grande del mundo

Escucha esta nota aquí

Apple ha adquirido alrededor de 100 empresas en los últimos seis años, según dijo el director ejecutivo de la compañía, Tim Cook, en la última reunión de accionistas de la firma.

Eso significa que el gigante tecnológico adquiere una empresa cada tres o cuatro semanas. ¿Por qué lo hace? Cook argumentó que las adquisiciones están destinadas principalmente a adquirir tecnología y talento.

La mayor adquisición durante la última década fue Beats Electronics, una firma dedicada a la fabricación de audífonos fundada por el rapero y productor musical Dr. Dre, por un monto de $us 3.000 millones.

Otra compra de alto perfil fue la empresa Shazam, desarrolladora de un software de reconocimiento de música, por $us 400 millones en 2018.

Pero lo habitual es que Apple compre pequeñas empresas tecnológicas para incorporar las innovaciones en sus propios productos.

Un ejemplo es PrimeSense, una empresa israelí de sensores en 3D cuya tecnología contribuyó al FaceID de Apple.

Apple también ha invertido en tecnología de soporte que no es tan evidente para los usuarios de iPhone o Macbook.

Conducción autónoma, podcasts y más

El año pasado, la firma compró varias empresas de inteligencia artificial, un negocio de eventos de realidad virtual, una startup de procesamiento de pagos y un negocio de podcasts, entre otros.

En 2019, Apple compró Drive.ai, una empresa de transporte autónomo, en un esfuerzo por impulsar su propia incursión en el área, mientras que en 2016 adquirió una participación de US$1.000 millones en el servicio chino de transporte compartido Didi Chuxing.

Una gran billetera

Apple es un gigante inmensamente rentable que está valorado en más de US$2.000 millones, lo que le permite contar con suficientes recursos para adquirir firmas más pequeñas cuyas tecnologías son clave en el desarrollo de productos.

Y parece ser muy selectiva en sus compras.

Por ejemplo, el fundador de Tesla, Elon Musk, reveló recientemente que se acercó a Cook para que le comprara el negocio de automóviles eléctricos cuando estaba en apuros en 2013.

Pero Cook no acudió a la reunión, dijo Musk.

Según los montos involucrados, las adquisiciones de Apple son en realidad mucho más moderadas que las de sus rivales tecnológicos.

Microsoft pagó $us 26.000 millones por LinkedIn, Amazon pagó

$us 13.700 millones por Whole Foods y Facebook pagó $us 19.000 millones por WhatsApp.

Sin embargo, al juntar las 10 compras más grandes de Apple, tendrían un valor mucho menor que cualquiera de esos acuerdos.

Por otro lado, la salud financiera del gigante ha estado en una buena posición: recientemente registró su mayor trimestre por ingresos de todos los tiempos, con $us 111.400 millones

Comprar innovación para desarrollar productos

Apple es considerada la empresa más innovadora del mundo, según el ranking publicado por Boston Consulting Group (BCG) en 2020.

El imperio tecnológico sobrepasó a Alphabet (matriz de Google)y Amazon, compañías que cuestionan es liderazgo argumentando que Apple copia la tecnología de otros y que, por lo tanto, no debería ser considerada como la firma más innovadora.

Tanto así, que las voces más críticas han llegado a decir que Apple nunca ha inventado nada realmente.

Los defensores de la firma sostienen que la empresa no solo ha inventado productos y que tiene un extenso historial de registro de patentes, sino que además, ha innovado en la manera que incorpora los desarrollos tecnológicos para crear un resultado que los clientes aprecian.

En último término, dicen, innovar no es crear algo desde cero. Se trata de crear nuevas tecnologías a partir de otras tecnologías.

Así fue como revolucionó la industria de los computadores y reinventó los teléfonos inteligentes, aunque ciertamente no fue el primero en desarrollar el negocio.

Al contrario, llegó a la industria mucho más tarde que otros competidores, pero con productos que han sido considerados como una avance en el desarrollo de nuevas tecnologías.

Sin embargo, las voces más críticas señalan que en los últimos años Apple se ha estancado en su desarrollo tecnológico, sin introducir grandes modificaciones en sus productos o en desarrollar un producto completamente nuevo.

La discusión es eterna y las posturas suelen ser irreconciliables. Pero lo que no es un secreto, tal como lo dijo Tom Cook, es que el gigante adquiere tecnologías de empresas más pequeñas, una práctica que no es poco común cuando de trata de la industria tecnológica.

