Asfixia erótica: los peligros de una práctica de moda entre los jóvenes que pone en riesgo especialmente a las mujeres

Una práctica común entre los jóvenes

“Con el porno online, el sexo se ha vuelto más violento entre jóvenes y adolescentes”

“Es cierto que algunos llegan a eso de manera accidental, pero otros lo buscan”, agrega la autora del libro “Yes, your kid: What Parents Need to Know About Today's Teens and Sex” (“Sí, tus hijos: lo que los padres necesitan saber sobre los adolescentes y el sexo de hoy”).