"Aunque me pasan cosas positivas en España, siempre estoy triste, no puedo dejar de pensar en mi familia en Gaza": el futbolista palestino

Es muy duro estar lejos de ellos. No dejo de pensar que no tienen suficiente agua, electricidad, alimentos mientras yo sí estoy comiendo.

Incluso mi parte psicológica no está bien, constantemente estoy pensando en ellos y eso me angustia.

Comunicarme con ellos es muy difícil, allá no tienen internet y la mayoría de las veces las llamadas telefónicas no funcionan.

Pero, aunque me pasan cosas positivas en España, siempre estoy triste, no puedo dejar de pensar en mi familia en Gaza.

Me encanta el Rayo Vallecano, me gustaría jugar para ese club, pero como no tengo papeles, no puedo jugar para otro equipo. También me gustan el Valladolid y el Alcorcón.