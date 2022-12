Avatar | "Terminator tenía más personalidad que cualquier personaje de esta película": la sarcástica crítica de la BBC a la secuela de la saga

Al poco tiempo se hace evidente que "Avatar: El Camino del Agua" es un popurrí de grandes éxitos de James Cameron: como indica su título, algunas secuencias llegan directamente de The Abyss o de Titanic.

En Avatar no nos hablaron mucho de Jake, pero sí se dejó claro que era un soldado sobreenergizado, así que escaparse en vez de ir a luchar contra Quaritch pareciera una decisión patéticamente cobarde, y poco alineada con el personaje.

Uno de los hijos de Jake conecta con una ballena solitaria. Y todos comparten clichés de hippies "new age", al tiempo que se dan lecciones solemnes sobre la historia y geografía de Pandora.

Y no es que "El Camino del Agua" se vea mucho mejor que Avatar, película que fue realmente impactante en 2009. Y en referencia a los diseños, nunca son tan mágicos como esos paisajes inspirados por Roger Dean que vimos cuando aterrizamos por primera vez en Pandora.

Uno de los problemas es el cambio de los bosques al océano. Los océanos de la Tierra están ya tan llenos de criaturas increíbles, que los que se inventaron Cameron y su equipo no sorprenden tanto. Es divertido, en el mismo sentido que en "La Sirenita" ver aun grupo de ballenas tatuadas de cuatro ojos, haciendo un ballet acuático; pero no es tan increíble como ver imágenes de una ballena real.

Durante las tres horas, la trama es solo sobre los Sully yéndose en sus vacaciones familiares, Qaritch encontrándolos, y todos enfrentándose en una climática, pero pequeña batalla en el mar. Y ya. No hay estrategias militares complicadas, o conversaciones profundas o personajes matizados: Terminator tenía más personalidad que cualquiera en "El Camino del Agua".

Y cualquier tipo de tramas que no se relacionen con ballenas quedan inconclusas. Una de las hijas de Jake, por ejemplo, por alguna razón termina siendo la hija biológica de Grace (Sigourney Weaver), quien murió en la entrega pasada. Pero, ¿quién es su padre biológico? y, ¿cómo puede ella comunicarse de manera telepática con la vida silvestre de Pandora?

No te enterarás en esta película porque "El Camino del Agua" es ahora, de manera oficial, parte de una franquicia tipo "El Señor de los Anillos", que no se toma la molestia de sostenerse por sí misma.

Si "El Camino del Agua" es el ejemplo a seguir, no es un futuro prometedor, pero esperemos que Cameron use esas secuelas para referirse a un punto clave por lo menos: ¿cómo es que los humanos del siglo XXII pueden viajar hasta Alpha Centauri, en naves cargadas con robots y clones pero no han sido capaces de desarrollar vidrio lo suficientemente fuerte como para soportar el impacto de una flecha de madera?